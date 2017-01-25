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bülent uygun ilk transferini yaptı

BÜLENT UYGUN İLK TRANSFERİNİ YAPTI

Teknik Direktörlüğe Bülent Uygun'u getiren Gaziantepspor, orta saha oyuncusu Senegalli Khaly'yi kadrosuna kattı

Tarih : 25 Ocak 2017, 14:24
Puan Ver : Bülent Uygun İlk Transferini Yaptı(10/10)9


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, orta saha oyuncusu Senegalli Thiam Khaly'yi transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Macaristan'ın MTK takımında forma giyen 23 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.



Açıklamada, "Thiam'a hoşgeldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.



 



kaynak:sabah








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