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Bülent Uygun resmi imzayı attı

BÜLENT UYGUN RESMİ İMZAYI ATTI

Son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Bülent Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa'yla anlaşmaya vardı.

Tarih : 02 Ocak 2018, 13:50
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Osmanlıspor'dan ayrılan Teknik Direktör Bülent Uygun, Katar'a döndü.

Daha önce Katar'ın Umm Salal Kulübü'nü çalıştıran Uygun, aynı ülkeden Al Gharafa'yla resmi sözleşme imzaladı. Deneyimli çalıştırıcının sözleşmesinin 1.5 yıllık olduğu öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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