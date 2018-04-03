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Bülent Uygun'un Takımı Son Dakikada Yıkıldı
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Bülent Uygun'un takımı son dakikada yıkıldı

BÜLENT UYGUN'UN TAKIMI SON DAKİKADA YIKILDI

Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı Katar'ın El-Gharafa takımı, Asya Şampiyonlar Liginde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira'ya son dakikada yediği golle 3-2 yenildi.

Tarih : 03 Nisan 2018, 22:50
Puan Ver : Bülent Uygun'un Takımı Son Dakikada Yıkıldı(8/10)4

Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. hafta maçında El-Gharafa, Al Jazira'yı konuk etti.

SON DAKİKADA YIKILDILAR

Karşılaşmanın 14. dakikasında Romarinho'nun attığı golle 1-0 yenik duruma düşen El-Gharafa, 28. dakikada Ahmed Alaaeldin ve 44. dakikada Diogo Amado'nun kaydettiği gollerle 2-1 öne geçti. Al Jazira'dan 70 ve 90. dakikalarda Ali Mabkhout'un attığı gollere engel olamayan ev sahibi ekip, müsabakadan 3-2 mağlup ayrıldı.

El-Gharafa forması giyen Galatasaray'ın Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder, mücadelede 75 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla, Al Jazira puanını 8'e çıkarırken, El-Gharafa 5 puanla 3. sırada yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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