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Bulgaristan'da Derbide Bomba Patladı, Yüzüne Şarapnel Gelen Polis Ağır Yaralandı

BULGARİSTAN'DA DERBİDE BOMBA PATLADI, YÜZÜNE ŞARAPNEL GELEN POLİS AĞIR YARALANDI

Bulgaristan Liginde oynanan Levski Sofia - CSKA Sofia maçında patlayan bomba sonrası emniyet görevlisi ağır yaralandı.

Tarih : 19 Nisan 2018, 14:10
Puan Ver : Bulgaristan'da Derbide Bomba Patladı, Yüzüne Şarapnel Gelen Polis Ağır Yaralandı(8/10)4

Bulgaristan 1. Futbol Ligi'nde Levski Sofia ile CSKA Sofia arasından oynanan derbi sırasında patlayan bomba nedeniyle bir emniyet görevlisi yaralandı.

Başkent Sofya'da Vasil Levski Stradı'nda oynanan karşılaşma sırasında Levski taraftarlarının yaptığı el yapımı bomba, patlayarak kadın polisi yaraladı. Yüzüne ve gözlerine isabet eden bomba parçaları nedeniyle ağır yaralanan emniyet mensubunun ameliyata alındığı belirtildi.

"PATLAMAYA ENGEL OLAMADIK"

Olay hakkında değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Mladen Marinov, derbi öncesi alınan yoğun güvenlik önlemlerine rağmen patlamaya engel olunamadığını söyledi.

Marinov, yaralanan polis memurunun tedavisine devam edildiğini, eşkali tespit edilen holiganın yakalanması için geniş çaplı operasyon düzenlendiğini de vurguladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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