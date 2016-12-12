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bully ios ve android için çıkışını yaptı

BULLY İOS VE ANDROİD İÇİN ÇIKIŞINI YAPTI

Rockstar Games'in efsane oyunlarından biri olan Bully, beklenmedik bir şekilde mobil platformlar için çıkışını yaptı. Peki oyunun Android için fiyatı ne kadar? Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Tarih : 12 Aralık 2016, 10:03
Puan Ver : Bully İos Ve Android İçin Çıkışını Yaptı(7/10)7


Rockstar Games'in efsane oyunlarından biri olan Bully, beklenmedik bir şekilde mobil platformlar için çıkışını yaptı. Peki oyunun Android için fiyatı ne kadar? Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.



 Bully, Rockstar Games tarafından geliştirilen ve açık dünya mekanikleri ile hafızalara yer edinmiş bir oyun. 2006 yılında çıkışını gerçekleştiren oyun farklı oynanışı ve sunduğu çok çeşitli etkinlikler ile kendine has bir oyun deneyimi sunuyordu. İlk olarak Sony PlayStation 2 ve Microsoft Xbox için piyasaya sürülen Bully, daha sonra 2009 senesinde Bully: Scholarship Edition adı ile PC platformu için çıkışını yapmıştı. Bully şimdi ise mobil platformları süslemeye geliyor. Rockstar Games, bugün oyunu sürpriz bir şekilde Android platformu için piyasaya sürdü. Bully: Anniversary Edition adı ile mağazada bulunan oyun şuan Google Play üzerinde 18.99 TL'den satılmakta. Oyunun iOS sürümü'de aynı fiyat etiketinden yarına kadar yayınlanması bekleniyor. Aşağıdan Bully: Anniversary Edition'un mobil sürümündeki özelliklerini okuyabilirsiniz.



 İlk Önce Android için Çıktı



Bully hikayesinin tamamı ile birlikte ilave görevler, karakterler, mini sınıf oyunları, ve Bully: Scholarship Edition'dan açılabilir öğeler

• Muhteşem grafikler: yüksek çözünürlüklü dokular, dinamik ışık, gölge ve parçacık efektleri

• Yüksek çözünürlüklü ekran desteği

• Sıra tabanlı çok oyuncu modu Friend Challenges ile istediğin yer ve zamanda arkadaşlarına meydan oku. İstediğin yerde oyna, sıra sana geldiğinde bildirim al

• Sadece ihtiyacın olduğunda görünen bağlamsal butonların bulunduğu akıllı dokunma kontrolleri

• Rockstar Games Social Club'da buluta kaydetme özelliği ile oyun keyfini farklı cihazlar üzerinde kesintisiz sürdür.

• Fiziksel kontrol cihazı desteği



Mads Mikkelsen'den “Death Stranding” Yorumu








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