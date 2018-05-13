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'buluntu Flash Bellek'i Hazırlamıştı, Fetö'nün Hususi İmamı Yakalandı
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'BULUNTU FLASH BELLEK'İ HAZIRLAMIŞTI, FETÖ'NÜN HUSUSİ İMAMI YAKALANDI


'Buluntu flash bellek'i hazırlamıştı, FETÖ'nün hususi imamı yakalandı
Tarih : 13 Mayıs 2018, 18:50
Puan Ver : 'buluntu Flash Bellek'i Hazırlamıştı, Fetö'nün Hususi İmamı Yakalandı(9/10)5

İzmir merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında firari olarak aranan ve soruşturmaya dayanak oluşturan "buluntu flash bellek"in hazırlanmasında etkin rol oynayanlardan biri olduğu iddia edilen örgütün sözde hususi imamlarından İ. S. yakalandı.

İZMİR'DE GİZLENDİĞİ EVDE YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı, arama ve el koyma kararı bulunan 96 kişi içinde firari olarak aranan örgütün hususi imamlarından İ.S'nin Buca ilçesinde bir evde gizlendiği tespit edildi.

"BULUTLU FLASH BELLEK"İ HAZIRLAMIŞ

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan İ.S'nin eşi ile Buca ilçesinde bir arkadaşının evinde gizlendiği belirtildi.

Şüphelinin, soruşturmanın dayanağını oluşturan "buluntu flash bellek"i hazırlayanlardan olduğu, flash bellek içinde adına kayıtlı dosyalar bulunduğu iddia edildi.

5 MAHREM İMAMDAN 2'Sİ YURT DIŞINA FİRAR ETTİ

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 15 ilde 10 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu, haklarında gözaltı kararı verilen 96 zanlıdan 87'si yakalanmıştı.

Operasyon kapsamında FETÖ'nün askerlerden sorumlu 5 mahrem imamından 2'sinin yurt dışına firar ettiği, gözaltı listesindeki hava istihbarat astsubay Erdal D'nin de darbe girişimi öncesi geçici görevle gittiği Yunanistan'dan dönmediği belirlenmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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