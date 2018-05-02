BUNDAN BÖYLE ÜNLÜ ADADA PLASTİK ÇATAL-BIÇAĞA İZİN YOK!
İtalya'nın Adriyatik kıyısındaki Tremiti Adaları'nda çevre kirliliğini ve denizlerin plastik atıklarla dolmasını önlemek için plastik yasağı uygulanmaya başlandı.
Çevre kirliliğini ve denizlerin plastik atıklarla dolmasını önlemek için Adriyatik kıyısındaki adalarda plastik tabak, bardak, çatal-kaşık-bıçak kullanımına yasak getirildi.
SADECE GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MALZEMELER KULLANILACAK
Tremiti Belediyesi'nin 1 Mayıs'tan itibaren geçerli kararına göre takım adalarda bundan böyle plastik tabak, bardak, çatal-kaşık-bıçak kullanımına izin verilmeyecek. Plastik tabak ve çatal-bıçak takımlarının yerine ancak geri dönüşümlü malzemeler kullanılabilecek. Yasağı delenlere 50-500 euro arası cezalar kesilecek.
SIRADA PLASTİK SU ŞİŞELERİ VAR
Tremiti Adaları Belediye Başkanı Antonio Fentini, plastik yasağı kararnamesini imzalamasının ardından, bir sonraki aşamada da plastik su şişelerini ve polisitren (köpük) kapları yasaklamayı planladığını söyledi.
Yasak kararı, Greenpeace İtalya, Cenova Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Marche Politeknik Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada, Tremiti Adaları çevresindeki sularda mikroplastik oranının yüksek olduğunun tespit edilmesinin ardından geldi.
ADALAR KORUMA ALTINDA
Toplamda yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Tremiti Adaları, Gargano Milli Parkı'na dahil ve deniz rezervi olarak korunuyor.
"BİR ŞEY YAPMALIYDIK"
İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan Tremiti Belediye Başkanı Fentini, plastik yasağı kararının gerekçesini, "Denizimizin günbegün insanlar tarafından öldürüldüğüne tanık oluyoruz. Bunun için derhal bir şeyler yapmalıydık" diye anlattı.
DİĞER ADALARA DA ÇAĞRI YAPTI
Fentini, diğer adaları ve kıyı şeridindeki yerleşim yerlerini de benzer kararlar almaya davet ederek, "Hep birlikte gezegenimize iyilik yapmaya gayret edelim. Adaların ve denize kıyısı olan belediyelerin başkanlarını da aynı şeyi yapmaya çağırıyorum: Plastikten ve polisitrenden yapılan her şeyi yasaklayalım" dedi.
Belediye Başkanı, ada halkının da bu yasak kararından memnun olduğunu söyledi ve "Vatandaşlarım bu karardan mutlular, sokakta karşılaştığımızda bana 'Bravo, iyi yaptın' diyorlar" diye konuştu.
Tremiti Adaları'nın plastik yasağı kararının ardından çevre örgütlerinden de diğer adalara benzer adımlar atmaları çağrıları gelmeye başladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Askeri Uçak Düştü, Dumanlar Gökyüzünü Kapladı!
- Unesco Listesine Girmişti! Şenlikler Öncesi Otellerde Boş Yer Kalmadı
- Macron'dan Avustralya First Lady'sine İlginç Övgü: Lezzetli
- Komşuyla Yeni Kriz Kapıda! Kepçe Operatörü Sınırı Yıkıp Geçti
- Son Dakika! Ak Partili 316 Vekil Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin İmza Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Futbol Terörü Bitmek Bilmiyor! Hakemi Tekme Tokat Dövdüler
- Enes Başar, Avrupa Güreş Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı
- Toroğlu'ndan Derbi Yorumu: F.Bahçe'nin Sahaya Çıkmasına Gerek Yok
- İspanyol Devi, Chelsea'nin Genç Kalecisine Kancayı Taktı
- Hıncal Uluç'tan Olay Sözler: Skrtel'in Başını Fb Doktoru Kanattı
DÜNYA HABERLERİ
- Biyonik Penisi İle Gündem Olan Adam Konuştu: Kadınlar Denemek İstiyor Ama Vaktim Yok
- Cinayet Anı Düğün Kamerasında! Davetli, Damadı Kalbinden Vurdu
- Hissedarlardan Musk'a Darbe! Görevden Alınmasını İstiyorlar
- Genç Öğretmen Öğrencisine Aşık Oldu, İlişkiye Girdikleri Ortaya Çıkınca Aileler Destek Verdi
- Resimlerinde Ölümünden Sonra İnşa Edilen Binalar Olduğu Fark Edildi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar