Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Ortadaki spekülatörler, kendi elinde 10 bin hayvanı var kesecek, piyasada fiyatı yükseltmek için 500 tane 1000 tane hayvanı alıyor.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Ortadaki spekülatörler, kendi elinde 10 bin hayvanı var kesecek, piyasada fiyatı yükseltmek için 500 tane 1000 tane hayvanı alıyor. Topluyor yüksek fiyatla, sonra 10 bin hayvanı piyasaya sürecek, uyanık adam. Açık söylüyorum; bunların maliye açısından da canlarını yakacağız. Buna hakları yok" dedi.







kaynak:habertürk