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Bunu da gördük! Rumlar Türk ürünlerini vaftiz edip satıyor

BUNU DA GÖRDÜK! RUMLAR TÜRK ÜRÜNLERİNİ VAFTİZ EDİP SATIYOR

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, KKTC'den ithal ettiği tarım ürünlerini satmak için vaftiz ediyor.

Tarih : 03 Mart 2018, 19:10
Puan Ver : Bunu Da Gördük! Rumlar Türk Ürünlerini Vaftiz Edip Satıyor(10/10)6

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde çiftçi örgütleri, toplantı yaptı, KKTC'den ithal edilen ürünlerin Türkiye'den geldiğini öne sürerek, hükümeti sıkı denetim konusunda uyardı. Konuya geniş yer veren Rum basını, haberi, Türk ürünlerinin Kıbrıs'ta vaftiz edildiğini yazdı.

3 TON PATATESİN DAĞITIMI YAPILAMADI

Rum çiftçi örgütleri, KKTC'den alınan patatesler ve Türkiye'den gelen cherry domates ve kirazların kendilerine zarar verdiğini öne sürerek, hükümetin bir an önce önlem almasını istedi. Konuyu sayfalarına taşıyan Politis gazetesi, 'Kıbrıs Türk patatesleri rahatsızlık yaratıyor' başlığını attı. Gazete, ucuz Türk patatesleri nedeniyle Kıbrıs Rum Patatesi Ticareti Konseyi'nin elindeki 3 bin ton patatesin dağıtımının yapılamadığını belirtti.

"RUM ÜRÜNLERİ SATIN ALIN"

Kuzey ve Güney arasında yapılan ticarette yeterli denetimlerin yapılmadığını savunan Rum çiftçiler, Güney Kıbrıs'a geçen Kıbrıs Türk ürünlerinin aslında Türkiye'den olduğunu kaydetti. Fileleftheros gazetesi, Rum tüccarların, Türkiye'den aldıkları ürünleri Kıbrıslı Türk ürünleri gibi gösterdiğini yazdı. Gazete, Türk ürünlerinin, Kıbrıs'ta vaftiz edildiğini sayfalarına taşıdı.

Örgütlerin de Rum tüketicilere, "Rum ürünlerini satın alın" çağrısı yaptığı ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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