BUNU DA GÖRDÜK! UÇAK ARABALARIN ARASINA DALDI
ABD'nin Colorado eyaletinde kontrolden çıkan özel bir uçak karayoluna iniş yaptı. Arabaların arasından sıyrılarak geçen uçakta yalnızca 1 kişi yaralandı.
Amerika'nın Colorado eyaletinde altı kişilik bir özel bir uçak arızalanıp ana yol üzerine iniş yaptı.
SADECE 1 KİŞİ YARALANDI
Yolda bir kaç sefer havaya zıplayıp yere inen uçak yoldan geçen arabaları küçük mesafeler ile sıyırdı. Olayda uçakta bulunan üç kişiden sadece biri yaralandı. O anlarda arabasında bulunan bir sürücü kamerayla kaydetti. Daha sonra kontrolden çıkan uçak ileride bulunan bir köprüye çarpıp durabildi.
MUCİZE
Yetkililer uçağın hiç bir arabaya çarpmamasını mucize olarak nitelendirdiler.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trenin Üstüne Çıktı, Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
- Genç Kız Birlikte Yürüdüğü Arkadaşını Otobüsün Altına İtti, Ölümcül Şaka Anbean Görüntülendi
- Swaziland Kralı, İsviçre İle Karıştırıyorlar Diyerek Ülkesinin Adını Değiştirdi
- İsveç'te Skandal İhmal! Resmi Kurumlarda Nazi Bayrağı Dalgalandırdılar
- Abd'den 24 Haziran Seçimleri İçin İlk Yorum: Endişeliyiz
Bu Haberle İlgili Yorumlar