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Bunu da gördük! Uçak arabaların arasına daldı

BUNU DA GÖRDÜK! UÇAK ARABALARIN ARASINA DALDI

ABD'nin Colorado eyaletinde kontrolden çıkan özel bir uçak karayoluna iniş yaptı. Arabaların arasından sıyrılarak geçen uçakta yalnızca 1 kişi yaralandı.

Tarih : 21 Nisan 2018, 17:10
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Amerika'nın Colorado eyaletinde altı kişilik bir özel bir uçak arızalanıp ana yol üzerine iniş yaptı.

SADECE 1 KİŞİ YARALANDI

Yolda bir kaç sefer havaya zıplayıp yere inen uçak yoldan geçen arabaları küçük mesafeler ile sıyırdı. Olayda uçakta bulunan üç kişiden sadece biri yaralandı. O anlarda arabasında bulunan bir sürücü kamerayla kaydetti. Daha sonra kontrolden çıkan uçak ileride bulunan bir köprüye çarpıp durabildi.

MUCİZE

Yetkililer uçağın hiç bir arabaya çarpmamasını mucize olarak nitelendirdiler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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