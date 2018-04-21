ABD'nin Colorado eyaletinde kontrolden çıkan özel bir uçak karayoluna iniş yaptı. Arabaların arasından sıyrılarak geçen uçakta yalnızca 1 kişi yaralandı.

Amerika'nın Colorado eyaletinde altı kişilik bir özel bir uçak arızalanıp ana yol üzerine iniş yaptı.

SADECE 1 KİŞİ YARALANDI

Yolda bir kaç sefer havaya zıplayıp yere inen uçak yoldan geçen arabaları küçük mesafeler ile sıyırdı. Olayda uçakta bulunan üç kişiden sadece biri yaralandı. O anlarda arabasında bulunan bir sürücü kamerayla kaydetti. Daha sonra kontrolden çıkan uçak ileride bulunan bir köprüye çarpıp durabildi.

MUCİZE

Yetkililer uçağın hiç bir arabaya çarpmamasını mucize olarak nitelendirdiler.

Kaynak: haberinburada