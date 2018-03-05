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Bunu yapan insan olamaz! Tatil beldesinde hayvan katliamı

BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ! TATİL BELDESİNDE HAYVAN KATLİAMI

Antalya'nın Alanya ilçesinde çöp konteynerinde telef edilmiş 6 kedi bulundu. Kedileri kimin öldürüp çöpe attığını bulmak için çalışma başlatıldı.

Tarih : 05 Mart 2018, 02:20
Puan Ver : Bunu Yapan İnsan Olamaz! Tatil Beldesinde Hayvan Katliamı(9/10)5

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir çöp konteynerinde telef edilmiş 6 kedi bulundu. Kedilerin nasıl öldüğü ve çöpe kimler tarafından atıldığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

TELEF OLMUŞ 6 KEDİ BULUNDU

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Tosmur Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar tarafından çöp konteynerinin içinde telef olmuş 6 kedi bulundu. Gördükleri manzara karşısında şoke olan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kedi ve köpeklerin nasıl öldüğü ve kimler tarafından bırakıldığını belirlemek için çalışma başlattı.

"BU TABLO UTANÇ VERİCİ"

Daha önce de bu tarz olayların Alanya'da yaşandığının altını çizen Alanya Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ergun, yaşanan bu tablonun utanç verici olduğunu ve bir an yetkilerin bu duruma son vermesi gerektiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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