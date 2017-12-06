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BUNUN ADI VAHŞET! KENDİNİ ZARARA SOKAN KÖPEĞİNİ YERE VURA VURA ÖLDÜRDÜ


Bunun adı vahşet! Kendini zarara sokan köpeğini yere vura vura öldürdü
Tarih : 06 Aralık 2017, 06:40
Puan Ver : Bunun Adı Vahşet! Kendini Zarara Sokan Köpeğini Yere Vura Vura Öldürdü(8/10)4

Çin'in kuzeyinde yaşanan olayda cani adam, köpeğini yere vura vura öldürdü. Oldukça öfkeli görünen adamın, vahşice hayvanın canına kıyması ülkede bütük tepki topladı.

ONU PİŞİRİP YİYECEĞİM DEDİ

Cep telefonu ile çekilen görüntülerde adamın, köpek yarışını kaybeden tazısını havaya kaldırarak defalarca yere vurduğu görülüyor. Tazıyı yere vurarken küfürler savurduğu duyulan adam, onu öldükten sonra pişirip akşam yemeği için yiyeceğini söylüyor.

YARIŞI KAYBEDİP SAHİBİNİ ZARARA SOKMUŞ

Adamın, hayvanı köpek yarışlarında yarıştırmak için satın aldığı ve yarışı kaybeden tazının kendisini büyük zarar uğrattığını, bu yüzden de onu sinirlenip öldürdüğü iddia edildi. Adam videonun sonunda köpek sahiplerine seslenerek, "Köpekleriniz sizi zarara uğratıyorsa onları öldürüp yiyin" dedi.

Çinli adamın ülkenin en büyük sosyal medya sitesi Weibo'ya yüklediği video kısa sürede 2 buçuk milyondan fazla izledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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