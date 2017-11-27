Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın, İtalya'da gözaltına alındığı iddia edildi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Özellikle sosyal medyadaki bazı hesapların ortaya attığı iddialarla ilgili avukat Ahmet Özel açıklama yaptı.

"BELİRLİ BİR AMACA HİZMET ETMEK İÇİN UYDURULDU"

Özel yazılı açıklamasında, "Bugün akşam saatlerinden itibaren bir kısım twitter hesaplarından, müvekkilim Ahmet Burak Erdoğan'ın İtalya'da göz altına alındığına ilişkin bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler yalandır ve belirli bir amaca hizmet etmektek için kasıtlı olarak uydurulmaktadır. Bu yalan ve yanlış bilgilerin, hangi kirli ellerin ürünü olduğu aşikardır. Bu yalan haberlerle gündemi değiştirmek isteyen kirli ittifaklara karşı hukuki mücadelemiz devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: haberinburada