Kerem Bursin ve Burak Özçivit'in başrolünü paylaştığı Can Feda filmi ilk 3 günde 110 bin 685 kişi tarafından izlenerek gişede hayal kırıklığı yaşattı.

Burak Özçivit ile Kerem Bürsin'in başrolü paylaştığı 'Can Feda' filmi gişede hayal kırıklığı yaşadı. Film ilk 3 günde 110 bin 685 kişi tarafından izlendi.

İSTEDİĞİ AÇILIŞI YAPAMADI

Son olarak Murat Boz'la birlikte kamera karşısına geçtiği Kardeşim Benim 2 filminde büyük bir hüsran yaşayan Özçivit, geçen hafta vizyona giren Can Feda ile de istediği açılışı yapamadı.

110 BİN KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

BoxOffice verilerine göre; Kerem Bursin ve Burak Özçivit'in başrolü paylaştığı film, ilk hafta sonunda 110 bin kişi tarafından izlenip listede üçüncü sırada yer aldı.

AİLECEK ŞAŞKINIZ BİRİNCİ SIRADA

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in 6 hafta önce gösterime giren Ailecek Şaşkınız filmi ise 150 bin kişi tarafından izlendi ve geçtiğimiz hafta sonunu lider kapattı.

Kaynak: haberinburada