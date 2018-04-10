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Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'e Gişe Şoku! Can Feda'yı 110 Bin Kişi İzledi

BURAK ÖZÇİVİT VE KEREM BÜRSİN'E GİŞE ŞOKU! CAN FEDA'YI 110 BİN KİŞİ İZLEDİ

Kerem Bursin ve Burak Özçivit'in başrolünü paylaştığı Can Feda filmi ilk 3 günde 110 bin 685 kişi tarafından izlenerek gişede hayal kırıklığı yaşattı.

Tarih : 10 Nisan 2018, 10:30
Puan Ver : Burak Özçivit Ve Kerem Bürsin'e Gişe Şoku! Can Feda'yı 110 Bin Kişi İzledi(5/10)1

Burak Özçivit ile Kerem Bürsin'in başrolü paylaştığı 'Can Feda' filmi gişede hayal kırıklığı yaşadı. Film ilk 3 günde 110 bin 685 kişi tarafından izlendi.

İSTEDİĞİ AÇILIŞI YAPAMADI

Son olarak Murat Boz'la birlikte kamera karşısına geçtiği Kardeşim Benim 2 filminde büyük bir hüsran yaşayan Özçivit, geçen hafta vizyona giren Can Feda ile de istediği açılışı yapamadı.

110 BİN KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

BoxOffice verilerine göre; Kerem Bursin ve Burak Özçivit'in başrolü paylaştığı film, ilk hafta sonunda 110 bin kişi tarafından izlenip listede üçüncü sırada yer aldı.

AİLECEK ŞAŞKINIZ BİRİNCİ SIRADA

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in 6 hafta önce gösterime giren Ailecek Şaşkınız filmi ise 150 bin kişi tarafından izlendi ve geçtiğimiz hafta sonunu lider kapattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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