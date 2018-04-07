BURAK YILMAZ: BÖYLE BİR BAŞKAN İLK KEZ GÖRÜYORUM
Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, Kayserispor maçı sonrası başkan Muharrem Usta ile ilgili, "Böyle bir başkanı hayatımda ilk kez görüyorum." dedi.
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Kayserispor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"GALİBİYETİ BAŞKAN'A ARMAĞAN EDİYORUM"
Başkanlık görevini bırakan Muharrem Usta için konuşan Burak, "Bugün başkanımızın son maçıydı. Bugün ne olursa olsun kazanmak istiyorduk. Galibiyeti başkana armağan ediyorum. Ben başkanımı kaybettim ama bir abi, bir dost kazandım. Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür ediyorum. Bize çok destek verdi. Genç kardeşlerimizin arkasında bu kadar duran bir başkan ilk kez görüyorum. Belki biraz daha rahatlamıştır. Kendisi için her şeyin en iyisini diliyorum. Ben onun kardeşiyim, o da benim abim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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