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Burak Yılmaz Durdurulamıyor!
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Burak Yılmaz durdurulamıyor!

BURAK YILMAZ DURDURULAMIYOR!

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçında attığı golle üst üst 4. hafta rakip fileleri havalandırdı.

Tarih : 09 Aralık 2017, 19:20
Puan Ver : Burak Yılmaz Durdurulamıyor!(9/10)5

Son 4 haftayı boş geçmeyen Burak Yılmaz, bu sürede rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Kasımpaşa karşısında 45+1. dakikada sahneye çıkan Burak, gol sayısını 13'e yükseltti.

Burak son 4 haftada Osmanlıspor ve Antalyaspor'a 2'şer, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa filelerine ise birer gol gönderdi.

RODALLEGA LİGDE GOLÜ HATIRLADI

Trabzonspor'un Kolombiyalı forvet oyuncusu Hugo Rodallega, ligde 7 hafta sonra fileleri havalandırdı.

Rodallega, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Tecrübeli futbolcu, ligde son golünü Beşiktaş deplasmanında kaydetmişti.

FUTBOLCULAR GALİBİYETİ TARAFTARLARLA KUTLADI

Trabzonsporlu futbolcular, Kasımpaşa karşısında alınan 3-0'lık galibiyeti bordo-mavili taraftarlarla kutladı.

Maçın ardından takım halinde taraftarlarının yanına giden futbolcular, beste ve marşlarla taraftarları coşturdu.

Futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar ise takımlarını uzun süre alkışlayarak soyunma odasına gönderdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Burak  Yılmaz  Durdurulamıyor    haber

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