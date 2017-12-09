BURAK YILMAZ DURDURULAMIYOR!
Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçında attığı golle üst üst 4. hafta rakip fileleri havalandırdı.
Son 4 haftayı boş geçmeyen Burak Yılmaz, bu sürede rakip fileleri 6 kez havalandırdı.
Kasımpaşa karşısında 45+1. dakikada sahneye çıkan Burak, gol sayısını 13'e yükseltti.
Burak son 4 haftada Osmanlıspor ve Antalyaspor'a 2'şer, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa filelerine ise birer gol gönderdi.
RODALLEGA LİGDE GOLÜ HATIRLADI
Trabzonspor'un Kolombiyalı forvet oyuncusu Hugo Rodallega, ligde 7 hafta sonra fileleri havalandırdı.
Rodallega, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Tecrübeli futbolcu, ligde son golünü Beşiktaş deplasmanında kaydetmişti.
FUTBOLCULAR GALİBİYETİ TARAFTARLARLA KUTLADI
Trabzonsporlu futbolcular, Kasımpaşa karşısında alınan 3-0'lık galibiyeti bordo-mavili taraftarlarla kutladı.
Maçın ardından takım halinde taraftarlarının yanına giden futbolcular, beste ve marşlarla taraftarları coşturdu.
Futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar ise takımlarını uzun süre alkışlayarak soyunma odasına gönderdi.
Kaynak: haberinburada
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