Trabzonspor'un tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, Arda Turan'la yaptığı görüşmeyi paylaştı ve üzerine "Geliyor" yazdı. Burak'ın bu paylaşımı transfer iddialarını güçlendirdi.

Bu sezon Trabzonspor'a geri dönen milli yıldız Burak Yılmaz, çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Yakın arkadaşı Arda Turan'la yaptığı görüntülü telefon görüşmesinin ekran görüntüsünü alan Burak, Instagram hesabında hikaye bölümünde paylaştı ve "Geliyor" yazdı. Kısa sürede görüşen bu paylaşım, adı transfer söylentilerinden eksik olmayan Arda Turan'ın Türkiye'ye transfer olacağı iddialarını güçlendirdi.ARDA'NIN MENAJERİ BARCELONA'DAN AYRILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Bu sezon Barcelona'da kadroya giremeyen Arda Turan'ın adı uzun süredir Galatasaray başta olmak üzere birçok kulüple anılıyor. Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray ile oynanan karşılaşma sonrasında Arda'nın geleceğiyle ilgili açıklamalar yapmış ve milli yıldızın devre arasında ayrılacağını duyurmuştu.

Kaynak: haberinburada