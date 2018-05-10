Medipol Başakşehir forması giyen ve PFDK tarafından 16 maç men cezası alan Arda Turan ile ilgili Burak Yılmaz'dan bir paylaşım geldi.

ARDA TURAN'A SOSYAL MEDYADAN DESTEK VERDİ

Burak Yılmaz, 16 maçlık cezanın ardından Arda Turan'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek olduğunu gösterdi.

Burak Yılmaz, herhangi bir yazı yazmadan Arda Turan ile olan ir fotoğrafını paylaştı.

İşte Burak Yılmaz'ın Arda Turan paylaşımı:

Kaynak: haberinburada