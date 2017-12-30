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Burak Yılmaz'dan büyük başarı! Tek başına takıma bedel

BURAK YILMAZ'DAN BÜYÜK BAŞARI! TEK BAŞINA TAKIMA BEDEL

Süper Lig'in ilk yarısını 14 golle tamamlayan Burak Yılmaz, tek başına Trabzonspor'un geçen sezonun ilk devresinde attığı kadar gol kaydetti.

Tarih : 30 Aralık 2017, 16:40
Puan Ver : Burak Yılmaz'dan Büyük Başarı! Tek Başına Takıma Bedel(10/10)6

Süper Ligin ilk yarısını 14 golle tamamlayarak Göztepeli Adis Jahovic ve Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile krallık yarışında zirvede yer alan Burak Yılmaz, tek başına Trabzonspor'un geçen sezonun ilk devresinde attığı kadar gol kaydetti.

GOL SAYISINI KARABÜK MAÇINDA 14'E ÇIKARDI

Ligde ilk yarının son haftasında Kardemir Karabükspor ile yapılan maçta rakip fileleri havalandırarak gol sayısını 14'e yükselten 32 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımın geçen sezonun ilk devresinde attığı gol sayısına ulaştı.

Sezon başında Çin'in Beijing Guoan ekibinden tekrar Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz, ilk yarıda 14 karşılaşmada forma giyip takımının en golcü oyuncusu olurken, maç başına 1 gol attı.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ilk yarıdaki 3 müsabakada forma giyemeyen, bir maçı da yarıda bırakan golcü futbolcu, 14 karşılaşmada bin 176 dakika görev yaparken, 84 dakikaya 1 gol sığdırdı.

18 PUANLIK KATKI

Milli futbolcu, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor ve Antalyaspor maçlarında ikişer, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor karşılaşmalarında da birer gol kaydetti.

Bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ın gol attığı 9 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan elde etti. Deneyimli futbolcu, Karadeniz ekibinin ligde topladığı 29 puanın 18'ine attığı gollerle katkıda bulundu.

GOLLERİN YÜZDE 42'Sİ BURAK'TAN

Burak Yılmaz, Trabzonspor'da gollerin yüzde 42'sini kaydetti.

Bordo-mavili futbolcu, sezonun ilk yarısında 33 kez fileleri havalandıran Trabzonspor'un gollerinin yarısına yakınına imza attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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