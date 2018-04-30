BURAK YILMAZ'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK!
Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, sağ tarafındaki fıtığın nüksetmesinden dolayı sezon sonunda ameliyat olacağını söyledi.
Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sezon sonunda ameliyat olacağını duyurdu.
İŞTE BURAK YILMAZ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA
"Berlin'de yapılan tetkikler sonucu sağ tarafımdaki fıtığın nüksettiği, takımımızın Avrupa iddiası devam ettiği için kalan 3 maçta böyle oynamaya devam edeceğim, sezon sonu ameliyat olacağım, ilginiz için teşekkür ederim..."
Kaynak: haberinburada
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