BURAK YILMAZ'IN ESKİ TAKIM ARKADAŞI GÜNDEMİ SALLADI!
Bir dönem Çin'de forma giyen Burak Yılmaz'ın eski takım arkadaşı Kleber'in, sosyal medyada deste deste paralarla paylaştığı video ortalığı karıştırdı.
Portekiz'de Estoril forması giyen futbolcu Kleber'in elinde deste deste para ile çekilen bir videosu ortalığı ayağa kaldırdı.
Brezilyalı futbolcunun illegal bir olaya karıştığı iddiaları ise Portekiz basınında yer alan haber sonrasında gerçekliğe kavuştu.
GÖRÜNTÜLER VERGİ DAİRESİNE GİDERKEN ÇEKİLMİŞ
Bir dönem Çin takımlarından Beijing Guoan takımında forma giyen Kleber'in bu görüntülerinin, vergi ödemesi için vergi dairesine giderken çekildiği öğrenildi.
2015 yılına ait videoda Kleber'in, ünlü boksör Floyd Mayweather'a gönderme yapmak amacıyla arkadaşına böyle bir video çektirdiği öğrenildi.
Çin, 2017 yılında çıkan yasayla 3 bin Euro üzerindeki vergilerin nakit dışında ödenebilmesini mümkün kıldı. Videonun çekildiği 2015 yılında ise vergiler nakit olarak ödeniyordu.
Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz, Beijing Guoan'da Kleber ile birlikte forma giymişti.
Kaynak: haberinburada
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