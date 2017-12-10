İstanbul Sarıyer'de Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz'ın kontrolündeki araç, taklalar atarak park halindeki cipe çarptı. Polis, kaza yerinde sürücüyü bulamadı.

"SELÇUK İNAN'LA OLCAN ADIN ALIP GÖTÜRDÜ"

Görgü tanığı, "Araç buradan geldi. Baktım araba takla atarak bariyerleri aştı. Cipe çarptı, ters döndü. İçindekinin Burak olduğunu da bilmiyordum. Koştum zaten kapıyı açtım çıktı. Ambulans ister misiniz ? diye sordum. 'Yok' dedi. Burak Yılmaz'dı. Daha sonra siyah bir minibüs geldi. Galiba Selçuk İnanla, Olcan Adın da geldiler. Burak'ı aldılar, götürdüler. Durumu iyiydi. Herhangi bir şeyi yoktu. Selçuk İnanla birlikte bindi, minibüse gitti. Ben o sırada karşı yoldaydım" dedi.

ARABA, TERİM'İN DAMADININ ÇIKTI

Hürriyet'in haberine göre; Fatih Terim'in damadı olan Volkan Bahçekapılı'nın ortağı olduğu Ercar Motors'a ait olan lüks araç, olay sonrası kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra aracı Yeniköy'de bulunan bir otoparka çekti. Birçok görgü tanıdığının ifadesi ile kazayı yapanın Burak Yılmaz olduğu kesin olurken, sonrasında aracı kimin polisten alacağı merak konusu oldu. Her iki aracın maliyetinin ise, ortalama olarak 3 Milyon TL'yi aştığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada