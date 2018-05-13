Burası Diyarbakır! Balıklar İlçe Merkezine Kadar Geldi
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BURASI DİYARBAKIR! BALIKLAR İLÇE MERKEZİNE KADAR GELDİ


Burası Diyarbakır! Balıklar ilçe merkezine kadar geldi
Tarih : 13 Mayıs 2018, 22:20
Puan Ver : Burası Diyarbakır! Balıklar İlçe Merkezine Kadar Geldi(7/10)3

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bugün aralıklarla devam eden sağanak yağış sele neden oldu. Sokak ve caddelerin su altında kaldığı selde vatandaşlar zor anlar yaşarken, İlçe Halk Kütüphanesi zarar gördü.

BALIKLAR İLÇE MERKEZİNE KADAR GELDİ

Öte yandan Dicle Nehri'ndeki balıklar yağış nedeniyle oluşan taşkının etkisiyle ilçe merkezine kadar geldiği iddia edildi.

KANALİZASYONLAR TAŞTI

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bugün etkili olan sağanak yağış sonrası su taşkınları yaşandı. Yağmur tahliye sisteminin yetersiz kaldığı yağışlar sonrası kanalizasyonlar taştı. Taşan sular caddelere dolunca vatandaşlar da olumsuz yönde etkilendi. Çoğu cadde ve sokağa çıkmak imkansız hale gelirken birçok evi su bastı.

KÜTÜPHANEYİ SU BASTI

Taşan suların olumsuz etkilediği yerlerden biri de İlçe Halk Kütüphanesi oldu. Sel suları altında kalan kütüphanenin önünde bulunan parke taşları yerinden sökülürken, suların dolduğu kütüphane binasında da kitap ve eşyalar su altında kaldı. Birçok kitap sular nedeniyle zarar gördü. Kütüphanede kitap ve eşyaları kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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