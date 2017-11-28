Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı

Burası Gaziantep! Komşularının evini basıp kurşun yağdırdılar

BURASI GAZİANTEP! KOMŞULARININ EVİNİ BASIP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Gaziantep'te akşam saatlerinde bir grup, komşularının evine silahlı baskın yaptı. Rastgele açılan ateş sonucu evdeki 2 kardeş yaralandı.

Tarih : 28 Kasım 2017, 05:10
Puan Ver : Burası Gaziantep! Komşularının Evini Basıp Kurşun Yağdırdılar(6/10)2

Gaziantep'te bir grubun, komşularının evine düzenlediği silahlı baskında 2 kardeş yaralandı.

KOMŞULARININ EVİNİ BASTILAR

Şehitkamil ilçesi Nurtepe Mahallesi 32. Sokak'ta ellerinde tüfek ve silahlar bulunan bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenle mahalledeki komşularının evini bastı.

ETRAFA AÇILAN ATEŞTE 2 KARDEŞ YARALANDI

Gelişigüzel ateş açan grup, daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan 25 yaşındaki Salih K. ile 23 yaşındaki Mehmet K. adlı kardeşler hastaneye kaldırıldı. Olay esnasında evde bulunan kardeşler, dışarıda kavga çıktığını düşündüklerini, eve giren saçmalardan yaralandıklarını söylediler. İki kardeşin yaşadığı ev ve çevre evlerde mermiler nedeniyle hasar meydana geldi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri, tüfekle baskın yaparak kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Burası  Gaziantep  Komşularının  Evini  Basıp  Kurşun  Yağdırdılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER