BURASI GAZİANTEP! KOMŞULARININ EVİNİ BASIP KURŞUN YAĞDIRDILAR
Gaziantep'te akşam saatlerinde bir grup, komşularının evine silahlı baskın yaptı. Rastgele açılan ateş sonucu evdeki 2 kardeş yaralandı.
Gaziantep'te bir grubun, komşularının evine düzenlediği silahlı baskında 2 kardeş yaralandı.
KOMŞULARININ EVİNİ BASTILAR
Şehitkamil ilçesi Nurtepe Mahallesi 32. Sokak'ta ellerinde tüfek ve silahlar bulunan bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenle mahalledeki komşularının evini bastı.
ETRAFA AÇILAN ATEŞTE 2 KARDEŞ YARALANDI
Gelişigüzel ateş açan grup, daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan 25 yaşındaki Salih K. ile 23 yaşındaki Mehmet K. adlı kardeşler hastaneye kaldırıldı. Olay esnasında evde bulunan kardeşler, dışarıda kavga çıktığını düşündüklerini, eve giren saçmalardan yaralandıklarını söylediler. İki kardeşin yaşadığı ev ve çevre evlerde mermiler nedeniyle hasar meydana geldi.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Olay yerine gelen polis ekipleri, tüfekle baskın yaparak kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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