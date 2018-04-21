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Burası Türkiye! Baharda lapa lapa kar yağdı, sürücüler yolda kaldı

BURASI TÜRKİYE! BAHARDA LAPA LAPA KAR YAĞDI, SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI

Akdeniz'de insanlar denize girerken Türkiye'nin doğusuna Nisan ayında kar yağdı. Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle Kars-Digor karayolunda ulaşım güçlükle sağlandı.

Tarih : 21 Nisan 2018, 08:50
Puan Ver : Burası Türkiye! Baharda Lapa Lapa Kar Yağdı, Sürücüler Yolda Kaldı(5/10)1

Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kars-Digor karayolunda ulaşım güçlükle sağlandı.

SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI

Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle Kars-Digor karayolunda bazı sürücüler yolda kaldı.

TIR'LAR YOLDAN ÇIKTI

Yolun 2 bin 286 rakımlı Hanlar geçidinde bazı TIR'lar kar yağışı nedeniyle yoldan çıktı, polislerce uyarılan bazı sürücüler de kar yağışının etkisini artırdığını görünce geri dönmek zorunda kaldı.

SÜRÜCÜLER HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

İlkbahar olmasına rağmen etkili olan kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler de şaşkınlığını gizleyemedi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Yolda kalan tır sürücüsü Özdemir Güler, Gürcistan'dan Iğdır'a gitmek istediğini ancak kar nedeniyle tırın yoldan çıktığını ifade ederek "Böyle bir şey beklemiyordum, hazırlıksız yakalandım. Bu ayda kar yağması bizi şaşırttı, ilerlemek için yarını bekleyeceğiz." dedi.

"NİSAN AYINDA KAR YAĞIYOR, ANLATMAYA GEREK YOK"

Yolda kalan vatandaşlardan Berke İlgar da kar yağışını görünce bu mevsimde bu olaya inanmak istemediklerini anlatarak "Görüyorsunuz nisan ayında kar yağıyor, anlatmaya gerek yok. Yola çıktık kar yağışını beklemiyorduk, şimdi geri dönüyoruz. Millet kar yağdığını söyledi ama biz inanmadık geldik, gerçekten de kar yağıyormuş. Nisan şakası diye inanmadık ama gerçekten kar yağıyor." diye konuştu.

Vatandaşlardan Müslüm Köyme de nisan ayındaki kar yağışına şaşırdıklarını ifade ederek "Hastaneye gittik, gelirken ve geri dönerken zor anlar yaşadık. Bu ayda kar yağışını beklemiyorduk, yolda kaldık, yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz." dedi.

Erzurum'un yüksek kesimlerinde de akşam başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.

Palandöken Dağı'nın eteğindeki kent merkezinde hafif şekilde etkisini gösteren kar sebebiyle şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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