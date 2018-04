Gebze Teknik Üniversitesindeki Sanayi ve Teknoloji Zirvesine katılan Başbakan Yıldırım, "Buraya giren her öğrencinin 2 bin liraya kadar bursu hazır." dedi

Başbakan Binali Yıldırım, Gebze Teknik Üniversitesi Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı. Yıldırım, Gebze Teknik Üniversitesi hakkında "Buraya giren her öğrencinin 2 bin liraya kadar bursu hazır." dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"BURAYA GİREN ÖĞRENCİNİN 2 BİN TL'YE KADAR BURSU HAZIR"

"Toplam 18 OSB ortasında bulunan yarım saatten az bir sürede buralara ulaşan, sanayi ile üniversite işbirliği önemlidir. İdeal şartlar fanus içinde dezenfekte ortamda yaşamaktır. Böyle bir dünya yok. Hayat özel sektörü, üniversitesi, sanat camiası ile her türlü fırsata ve tehdite de açıktır. Hayatta kalmak için ve her alanda mutlaka var olmak için mücadele etmeliyiz.

"Biz o yıllarda okurken üniversitede staj bulamazdık. Mezuniyetin gecikmesi söz konusu oluyor. Bunlar yaşanan şeyler. Buraya giren her öğrenci 200 TL ile 2 bin TL arasında bursu hazır. Keşke bugünlerde okusaydık. Bulunduğumuz her zaman neyse, sorumluluğumuz var. O zamanı dolu dolu geçirmemiz lazım. Şu an zaman, paradan daha kıymetli. En az bir yabancı dili en iyi şekilde yazacak, konuşacak şekilde kendinizi hazırlamanız lazım. Dünya küresel bir köy haline geldi."

"SANAL GERÇEKLİK DİYE BİR ŞEY VAR ŞİMDİ, YENİ MESLEKLER ÇIKACAK"

Bilişim hakkında açıklamalar yapan Başbakan Yıldırım, "Sanal gerçeklik diye bir şey var şimdi... Bunlar tüm üretim alışkanlıklarımızı değiştirecek. Belki bazı mesleklerin artık havası da kalmayacak. Yeni meslekler çıkacak. Doktorların artık işsiz kalabilme riski bile olacak. Neden? Bilişim ile her şey hallolacak." dedi.

"SANAYİ ALANINDA ÖNEMLİ YOLLAR KAT ETTİK"

Kalkınma hakkında konuşan Yıldırım, "Son 16 yılda kalkınma, sanayi alanında önemli yollar aldık. Ama aldığımız bu yolu yeterli göremeyiz. Biz geçen sene dünyanın G20 içinde en fazla büyüyen ülkesi olduk bu gurur vesilesi ama yeterli göremeyiz. Sürdürülebilir olması lazım. Türkiye 2002-2017 arası üst üste yüzde 5.8 büyümeyi başardı. Bu noktalara kolay gelmedik. Küresel finans piyasaları şu an da bir dalgalanma içerisinde. Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşı... Amerika, Çin'den alacağı ürünlere ilave vergiler gerekiyor. Türkiye de buna dahil. Benzerini muhatap ülkelerde de yapıyor. Ekonomik savaş, küresel dengeleri de bozuyor." ifadelerini kullandı.

"ÇAMUR ATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Türkiye'de bundan etkileniyor. Biz, bütün bu belirsizliklerin göbeğinde yer alıyor. Bütün olayların merkezinde biz varız. Savaş, göç hepsi burada. Dolayısıyla biz de etkileniyoruz. Biz bu süreçleri daha önce de yaşadık. 2016 darbesinden sonra yaşadık. Bir çeyrekte yüzde 4 küçüldü Türkiye. Hızlı bir şekilde toparlandık, 3.2 ile 2016'yı kapattık. 2017'de 7.4 rekor! Ona da şimdi çamur atmaya çalışıyorlar."

Türkiye ayaklarını yere sağlam basıyor. 16 yıl önceki Türkiye'nin karanlık senaryolarından çok uzaktayız. Küresel sermaye ve özel sektörde devletimizin verdikleri teşvikler ile büyümemiz devam edecek. Bir kere işin içine sorumluluğu dahil ettiğiniz zaman, onlar da bu sefer ellerini taşın altına koydular. Gerçek anlamda üniversite sanayi işbirliği başlamış oldu.

"11 TEKNİK ÜNİVERSİTEMİZ MEVCUT"

Bizim zamanımızda üniversiteler burnundan kıl aldırmıyor. Bunun bize bir faydası yok. İkisi birbirinden bekliyor. Olmaz. Bu ezberi Gebze Teknik Üniversitesi bozmuş. Bu potansiyelimizi ortaya çıkarmış. Şimdi 11 teknik üniversitemiz var. Gebze Teknik Üniversitesi 4 yıllık geçmişi var ama öyle bir hızlı geliyor ki asırlık üniversitelerin ensesinde. Bu da onlara bir mesaj veriyor.

Avrasya coğrafyasında öyle dik duruyoruz ki Türkiye'ye bölgeye hiza vermek isteyen süper güçler de Türkiye'yi örnek almaya başladılar. Bölgenin geleceğine karar veren ülke Türkiye olmalıdır, komşuları olmalıdır. Tüm bunlar geride kalacak. Bilim teknoloji alanına daha çok yatırım yapmamız lazım.

GELECEĞE YATIRIM KONUSU

Geleceğe yönelik yatırımları öven Başbakan Yıldırım, "Her sene bin kişi gönderiyoruz. 130 bin 100 değişik ülkeden okuyanlar var. Bu okuyan insan ne oluyor? Türkçe konuşuyor. Bunları servet harcasanız sağlayamazsınız. Bu bir geleceğe yatırımdır. Sizin ülkenizin güzelliklerini anlatan, değerlerini yaşayan dünyanın her tarafında insanlar olması ne demek? Sizin her zaman gündemde olmanız demektir." açıklamasını yaptı.

