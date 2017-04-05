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burcu kara'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

BURCU KARA'NIN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz aylarda teyze olan Burcu Kara, şimdi kendi bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Bebek heyecanını üzerinden atamayan ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini öğrendi.

Tarih : 05 Nisan 2017, 14:47
Puan Ver : Burcu Kara'nın Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu(5/10)7


Hamilelik sürecinin ve bebeğinin ilk dönemlerinin tadını çıkarmak istediği için çalışma hayatına mola veren güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta mutlu bir haber daha aldı ve bebeğinin cinsiyetini öğrendi.



İlk bebeğinin heyecanını yaşayan ünlü oyuncunun oğlu olacak.



 



kaynak:milliyet








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