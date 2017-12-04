Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak
Air France, İstanbul Uçuşlarını Durduruyor

Burger King, Facebook Messenger Üzerinden Sipariş Alacak

BURGER KİNG, FACEBOOK MESSENGER ÜZERİNDEN SİPARİŞ ALACAK

Türkiye'de TAB Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Burger King, paket servis uygulamalarına yenisini ekledi. Burger King, bundan böyle Facebook Messenger üzerinden de sipariş alabilecek.

Tarih : 04 Aralık 2017, 17:20
Puan Ver : Burger King, Facebook Messenger Üzerinden Sipariş Alacak(5/10)1

Facebook kullanıcıları yeni uygulama sayesinde Burger King Türkiye Facebook sayfasının mesaj kısmından sipariş verebilecek. TAB Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Burger King, Popeyes, Sbarro, Arby's ve Usta Dönerci markalarının online sipariş sitesi Tıkla Gelsin'e bağlı olan bu sistem sayesinde kullanıcılar Facebook'tan çıkmadan Tıkla Gelsin'e üye olup zaman ve mekan sınırı tanımadan, sipariş verebilecek.

"FACEBOOK'TAN KOLAYCA SİPARİŞ VEREBİLECEKLER"

Yeni uygulamalarla sektöre değer katmaya devam edeceklerini belirten TAB Gıda Dijital Pazarlama ve Teknoloji Direktörü Burak Akın, "TAB Gıda olarak, dijital dünyanın trendlerini takip etmeye ve uygulamaya önem veriyoruz. Sadece markalar değil, tüketiciler de bu yeni teknolojileri hızla benimsiyor ve artık sadece bir kanalı kullanmıyor, çeşitli dijital platformlardan sipariş veriyor. Tüm bu trend ve eğilimleri göz önünde bulundurarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yeni uygulamalar geliştiriyoruz. Son geliştirdiğimiz uygulama sayesinde tüketicilerimiz Facebook'tan çıkış yapmadan kolayca sipariş verebilecek. " dedi.

ABD'DE UYGULANIYOR

Facebook ABD'de pek çok yemek sitesi ile birlikte çalışıyor. Eatsreet, diliveri.com, slice gibi paltformlardan Facebook üzerinden sipariş verilebiliyor. Dünya üzerinde bazı yemek platformları Facebook'un yapay zeka teknolojisini kullanarak müşterilerinden yemek siparişi alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Burger  King  Facebook  Messenger  Üzerinden  Sipariş  Alacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER