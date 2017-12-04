BURGER KİNG, FACEBOOK MESSENGER ÜZERİNDEN SİPARİŞ ALACAK
Türkiye'de TAB Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Burger King, paket servis uygulamalarına yenisini ekledi. Burger King, bundan böyle Facebook Messenger üzerinden de sipariş alabilecek.
Facebook kullanıcıları yeni uygulama sayesinde Burger King Türkiye Facebook sayfasının mesaj kısmından sipariş verebilecek. TAB Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Burger King, Popeyes, Sbarro, Arby's ve Usta Dönerci markalarının online sipariş sitesi Tıkla Gelsin'e bağlı olan bu sistem sayesinde kullanıcılar Facebook'tan çıkmadan Tıkla Gelsin'e üye olup zaman ve mekan sınırı tanımadan, sipariş verebilecek.
"FACEBOOK'TAN KOLAYCA SİPARİŞ VEREBİLECEKLER"
Yeni uygulamalarla sektöre değer katmaya devam edeceklerini belirten TAB Gıda Dijital Pazarlama ve Teknoloji Direktörü Burak Akın, "TAB Gıda olarak, dijital dünyanın trendlerini takip etmeye ve uygulamaya önem veriyoruz. Sadece markalar değil, tüketiciler de bu yeni teknolojileri hızla benimsiyor ve artık sadece bir kanalı kullanmıyor, çeşitli dijital platformlardan sipariş veriyor. Tüm bu trend ve eğilimleri göz önünde bulundurarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yeni uygulamalar geliştiriyoruz. Son geliştirdiğimiz uygulama sayesinde tüketicilerimiz Facebook'tan çıkış yapmadan kolayca sipariş verebilecek. " dedi.
ABD'DE UYGULANIYOR
Facebook ABD'de pek çok yemek sitesi ile birlikte çalışıyor. Eatsreet, diliveri.com, slice gibi paltformlardan Facebook üzerinden sipariş verilebiliyor. Dünya üzerinde bazı yemek platformları Facebook'un yapay zeka teknolojisini kullanarak müşterilerinden yemek siparişi alıyor.
Kaynak: haberinburada
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