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Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na Mevlana'nın Sözleriyle Cevap Verdi!

BURHAN KUZU, KILIÇDAROĞLU'NA MEVLANA'NIN SÖZLERİYLE CEVAP VERDİ!

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'la ailesine yönelik sarf ettiği ve yargıya taşınan sözlerine AK Parti'li Burhan Kuzu'dan cevap geldi. Kuzu, sosyal medyadan Mevlana'nın sözleriyle mesaj verdi.

Tarih : 26 Kasım 2017, 04:40
Puan Ver : Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na Mevlana'nın Sözleriyle Cevap Verdi!(9/10)5

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ailesine yönelik sarfettiği ve yargıya taşınan sözlerine AK Parti'li Burhan Kuzu'dan cevap geldi.Burhan Kuzu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden verdiği cevapta Mevlana'nın şu sözünü kullandı.

"Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et, çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar"

İşte Burhan Kuzu'nun o tweeti:

"MİLYONLARCA DOLAR GÖNDERDİKLERİNİ BİLİYOR MUYDUN?"

CHP lideri Kılıçdaroğlu bu haftaki grup toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:"Sevgili Erdoğan, çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün, yurt dışında, vergi cennetinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor muydun?"

1,5 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri üzerinden Kılıçdaroğlu'na 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı. Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, dava dilekçesini İstanbul'da nöbetçi asli hukuk mahkemesine sunmuştu.

Dilekçede Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin Erdoğan'ın "çocuklarını, kardeşini ve dünürlerini hedef alan küçük düşüren aşağılayıcı" ifadeler olduğu belirtilmişti.

Dilekçe mahkeme tarafından incelendikten sonra soruşturma başlatılıp başlatılmamasına karar verilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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