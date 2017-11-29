AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, son günlerin tartışma konusu olan Reza Zarrab'ın durumunun çelişkili olduğunu belirterek "Baştan beri Amerika'nın ajanı mıydı" dedi.

CNN Türk'te, Şirin Payzın'ın sunduğu 'Ne oluyor' programına katılan Burhan Kuzu, Reza Zarrab davası ile ilgili olarak konuştu.

BAŞTAN BERİ AMERİKA'NIN AJANI MIYDI?

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, son günlerin tartışma konusu olan Reza Zarrab'ın tanık olduğu davaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kuzu, Reza Zarrab'ın durumunun çelişkili olduğuna vurgu yaparken, 'Baştan beri Amerika'nın ajanı mıydı' sorusunu yöneltti.

Kuzu, Zarrab'ın ABD'ye gidişinin de çok garip olduğunu söyleyerek samimi olup olmadığını bilmediklerini belirtti. Zarrab'ın orada uğradığı muamele sonucu da karar değiştirmiş olabileceğine vurgu yapan Burhan Kuzu en başından beri ajan olabileceği ihtimalinin de olduğuna dikkat çekti.

"TRUMP, BİZDEN PARA KOPARMAYA ÇALIŞIYOR"

Kuzu, "Bu davanın hiçbir temeli yok. Ortada suç falan yok. ABD, Türkiye'yi zor duruma sokmak istiyor. Trump'ın tüccar mantığıyla para kopartmaya çalıştığı bir durum. Bizde para falan yok Trump, işine bak" diye konuştu." dedi.

Kaynak: haberinburada