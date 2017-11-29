AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Reza Zarrab davası ile ilgili "Trump para koparmaya çalışıyor. Bizde para yok Trump, işine bak" dedi.

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu 'Ne oluyor' programına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Reza Zarrab davasını değerlendirdi.

"BİZDE PARA FALAN YOK, TRUMP İŞİNE BAK"

Kuzu, jürili duruşması başlayan Reza Zarrab davası ile ilgili olarak konuştu. Davanın hiçbir temeli olmadığını belirten Kuzu, "Ortada suç falan yok. ABD, Türkiye'yi zor duruma sokmak istiyor. Trump'ın tüccar mantığıyla para kopartmaya çalıştığı bir durum. Bizde para falan yok Trump, işine bak" diye konuştu.

"DİYELİM Kİ KURALLARI DELDİK, NE YAPACAKSIN?"

Kuzu, Şirin Payzın'ın, "Zarrab'ın itirafçı olması endişe veici mi?" sorusuna ise, "Diyelim ki kuralları deldik. Ne yapacaksın? ABD'ninki tek taraflı hakimlik, tek taraflı savcılık, tek taraflı mahkumiyet. Davanın temeli yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada