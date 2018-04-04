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Bursa Büyükşehir Belediyespor, kupanın ucundan tuttu

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, KUPANIN UCUNDAN TUTTU

CEV Kadınlar Challenge Cup finali ilk maçında Bursa BBSK, deplasmanda Olympiakos'u 3-2 yendi. Temsilcimiz 11 Nisan'da Bursa'da oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etti.

Tarih : 04 Nisan 2018, 23:40
Puan Ver : Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupanın Ucundan Tuttu(7/10)3

CEV Kadınlar Challenge Cup'ta iki ayaklı final serisinin ilk maçında temsilcimiz Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunan temsilcisi Olympiakos'a konuk oldu. Deplasmanda büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada gülen taraf Bursa BBSK, 11 Nisan'da Bursa'da oynanacak final öncesi avantaj elde etti.

DIMITROVA DAMGASI

Toplam 113 dakika süren müsabakada Olympiakos'u 25-17, 25-23, 7-25, 18-25 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenen Bursa'da Emiliya Dimitrova 32 sayıyla maça damga vurdu. Dimitrova'ya Fatma Yıldırım dda 12 sayıyla destek verirken ev sahibinde Saskia Hippe, 24 sayıyla takımının en skorer oyuncusuydu.

Bu sonuçla avantaj yakalayan temsilcimiz evinde 3-0 veya 3-1 mağlup olursa kupanın sahibi Olympiakos olacak. Yunan ekibi Bursa'da 3-2 kazanırsa şampiyonu Altın Set belirleyecek. Bursa BBSK seyircisinin önünde sahadan galibiyetle ayrılması halinde ise geçen sene de olduğu gibi yine Olympiakos'u finalde geçmiş olacak ve üst üste ikinci kez, son dört senede ise üçüncü kez CEV Kadınlar Challenge Cup'ı müzesine götürecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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