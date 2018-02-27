BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DAN BÜYÜK BAŞARI!
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 4'lü finaller turu rövanş maçında Belçika'nın Hermes takımını 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
CEV Challenge Kupası 4'lü finaller turu rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor evinde Hermes'i konuk etti.
Maça iyi başlayan Bursa temsilcisi ilk seti 25-12 kazandı.
İkinci sette de etkili oyununu sürdüren, Fatma Yıldırım vve Dimitrova ile file önünde art arda sayılar bulan Bursa ekibi, seti 25-13 önde tamamladı.
SALONDAN 3-0'LIK GALİBİYETLE AYRILDI
Çekişmeli başlayan üçüncü sette konuk takım üst üste bulduğu sayılarla etkili olsa da Bursa Büyükşehir Belediyespor, seti 27-25 kazanarak karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı.
Deplasmandaki maçı da 3-0 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar