Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Osmanlıspor sahasında Bursaspor'u 2-1 yendi ve ikinci yarıdaki ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Osmanlıspor başkentte konuk ettiği Bursaspor karşısında Umar Aminu'nun 17. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

BATALLA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Bu golden 1 dakika sonra Bursaspor Batalla ile Osmanlıspor filelerini sarstı ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

İlk yarının son dakikalarında Regattin serbest vuruştan Harun Tekin'i avladı ve Osmanlıspor soyunma odasına 2-0'lık skorla önde girdi.

KEMBO'NUN GOLÜ PUAN GETİRMEDİ

Bursaspor ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada Jires Kembo attığı golle farkı 1'e indirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Osmanlıspor 7 hafta sonra 3 puanla tanıştı ve ligde kalma yolunda çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Bursaspor ise 30 puanla 12. sırada kaldı.

Kaynak: haberinburada