Bu Durgun Su 5 Canı Birden Yuttu! 2 Kişi Hala Aranıyor
Görüntüler İstanbul'dan! Kore Uçağı, Thy Uçağına Çarptı
Ankara'da Kritik Maç Başladı
Havada 'garip Koku' Paniği! Yolcular Fenalaştı, Uçak Acil İniş Yaptı
Türkiye'nin Hamlesi Sonuç Verdi! İhracat 875 Milyon Doları Aştı
Fikret Orman Yönetimi İbra Edildi
'buluntu Flash Bellek'i Hazırlamıştı, Fetö'nün Hususi İmamı Yakalandı
Altın Kemer Maçında Türk Boksörün Rakibi Belli Oldu
Bursa Evinde Fırtına'ya Kapıldı
Anne Kazada Yaşamını Yitirdi, Çocukların Aldığı Hediye Torpido Gözünden Çıktı
Mayıs Ayında Kar Sürprizi! Yağmurla Uyuyup Karla Uyandılar
Emeklilere Ucuz Ev Müjdesi! Başvurular Haziran'da Alınacak
5 Yaşındaki Minik, Sokakta Oynarken Kaybolup Çarşıya Kadar Geldi
Bursaspor, Batalla'ya Omuzlarda Veda Etti
Almanya'da Tayfun Korkut Fırtınası!
Real Madrid Macerası Başlamadan Bitti
İstanbul'un Trafik Çilesine Son Verecek Dev Proje, Yıl Sonu Açılıyor
Talihsiz Gelin Ve Damat Kamerada! Düğün Yerine Karakola Gittiler
Erdoğan'dan İngiliz İş Adamlarına Çağrı: Türkiye'den Konut Alın
Son Dakika! Bahçeli Af Konusunda Kararlı: Sözümüzün Arkasındayız

Bursa evinde Fırtına'ya kapıldı

BURSA EVİNDE FIRTINA'YA KAPILDI

Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 18:30
Puan Ver : Bursa Evinde Fırtına'ya Kapıldı(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor deplasmanda Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.

MAÇ GOLLERLE BAŞLADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor 7. dakikada Dame N'Doye'un golüyle 1-0 öne geçerken bordo mavililer ilk yarıda golden sonra iki kez direğe takıldı. Önce 10. dakikada Yusuf Yazıcı'nın şutunda top direkten geri döndü ardından da 16. dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahasının dışından şutu direkten döndü. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde sahneye Yusuf Yazıcı çıktı. Kaleci Harun Tekin'i geçen Yusuf Yazıcı ve topu filelerle buluştururken farkı da 2'ye çıkardı. İlk yarının son dakikalarında Olcay Şahan, Abdülkadir'in pasında topla birlikte ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla skoru 3-0 yaptı.

SOW SKORU 3-1'E GETİRDİ

İlk yarıda skoru Moussa Sow belirledi. Yusuf Erdoğan'ın kullandığı duran topta Sow ceza sahasında kafasıyla topu kaleye gönderdi ve skoru 3-1 yaptı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Bursaspor oyunda dengeyi sağladı. Batalla ve Yusuf Erdoğan ile rakip kalede etkili olan ev sahibi ekip gol fırsatları yakalamasına karşın skoru değiştiremedi.

DAME N'DOYE PENALTI KAÇIRDI

İkinci 45 dakikalık dilimde gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılırken Dame N'Doye'un 88. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Harun Tekin gole izin vermedi.

Bu sonuçla konuk ekip 52 puanla 5. sıradaki yerini korudu. Bursaspor ise 39 puanla 11. sırada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bursa  Evinde  Fırtına  Ya  Kapıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER