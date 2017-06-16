BURSA'DA 15 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
Hüseyin TÜCCAR/ BURSA,(DHA)- BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 10 gün önce, örgütün Osmangazi ilçesi mütevellilerine ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Yeşilırmak Cihangir Eğitim A.Ş'nin çalışanlarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla bu sabah adliyeye sevk edildi.
kaynak:haber1
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