Ahmet Hakan'dan Sert Can Dündar Çıkışı!
Yaşlı Çift Bıçaklanarak Öldürüldü
Ölümlerin Yüzde 25'i Yüksek Tansiyondan
Elektrikli Taksiler Taksim Meydanı'nda Görücüye Çıktı!
Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operayonunda Son Durum
Jetler Alçak Uçtu... Şehirde Panik
Başbakan 57 Milyon Liralık Projelerin Açılışını Yapacak!
Göztepe'den Lucescu Bombası!
Kargoyla Gelen Gelinlik Kolisi 9 Kişiyi Hastanelik Etti
Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem'e Tutuklama Talebi
Peugeot-Citroen Fas'ta Otomobil Üretecek!
Çeyrek Altın Ve Gram Altın Kaç Para Oldu?
Fenerbahçe Transfere Doymuyor
Çocuğunuzda Bu Belirtiler Varsa Dikkat!
Son Dakika: Londra'da Alarm
Savcı Annesini Öldüren Aslı Sönmezler'e 24 Yıl İstedi
Baraj Kıyısında Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi
Instagram'a Türk Rakip Geliyor
Chp'nin 'adalet Yürüyüşü'ne İlişkin Açıklama
Coşkun Sabah Ve Eski Eşi Ceyda Hanım İftarda Buluştu

bursa'da 15 fetö şüphelisi adliyede

BURSA'DA 15 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

Hüseyin TÜCCAR/ BURSA,(DHA)- BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Tarih : 16 Haziran 2017, 11:07
Puan Ver : Bursa'da 15 Fetö Şüphelisi Adliyede(9/10)11


BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 10 gün önce, örgütün Osmangazi ilçesi mütevellilerine ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Yeşilırmak Cihangir Eğitim A.Ş'nin çalışanlarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla bu sabah adliyeye sevk edildi.



 



kaynak:haber1








Etiketler: Bursa  Da  15  Fetö  Şüphelisi  Adliyede    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER