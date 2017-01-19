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bursa'da 162 kilo eroin ele geçirildi

BURSA'DA 162 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Bir ihbarı değerlendiren Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir TIR'ın dorsesine gizlenmiş 162 kilo eroin ele geçirdi.

Tarih : 19 Ocak 2017, 09:37
Puan Ver : Bursa'da 162 Kilo Eroin Ele Geçirildi(7/10)6


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van'dan yola çıkan bir tırda yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu istihbaratını aldı.



Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği Ankara yolundaki uygulama noktasında şüpheli aracı durduran ekipler ile aramaya katılan "Alfa" adlı narkotik köpeği, tırın dorsesi üzerindeki raylı sisteme gizlenmiş uyuşturucu maddeleri tespit etti.



Tırda, 320 paket halinde 162 kilogram eroin bulundu. Tır şoförü ve yanındaki bir kişi, gözaltına alındı.



Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız da tırın bulunduğu alana gelerek, incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklama yapan Selami Yıldız, operasyonu Bursa'dan ve Ankara'dan yürüten tüm ekiplere teşekkür etti.



Toplam 320 paket olmak üzere 162 kilogram eroinin ele geçirildiğini belirten Yıldız, şöyle konuştu: "Bu eroin, başta Van ve Hakkari üzerinden batı şehirlerimize oradan da Avrupa şehirlerine gideceğini değerlendirdiğimiz bir çalışma. Diğer illerimizle koordineli çalıştık ve tırın içerisinde gizlenmiş halde eroinleri bulduk. Gençliğimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucuyla mücadelemiz devam edecek. Uyuşturucu tacirlerine asla müsaade etmeyeceğiz. Sürekli ve devamlı mücadele edeceğiz. Olayla ilgili 2 kişi gözaltında ve bu sayı artacaktır. Bütün arkadaşları tebrik ediyorum."



 



kaynak:sabah








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