El Bab'da Deaş'ın Bombalı Araç Saldırısında 5 Asker Şehit Oldu
Çok Önemli Palm Yağı Açıklaması
40 Liralık Borca Gaz Kesilmeyecek
Toki İş Yerlerini Ve Konutlarını Satıyor!
Emekliye Promosyon Tarihi Belli Oldu
5 Tane Ceviz Yiyin! 4 Saat Bekleyin! Sonra Da...
İşte Zam Nedeniyle Stoklanan İlaçlardan Bazıları!
Survivor 2017 Başlıyor: Kadroda Sürpriz İsimler Var
İtalya'da 2 Saatin Ardından İyi Haber Geldi
Livermore'un Yeni Takımı West Bromwich
Şener Şen: 'bu Halde Nasıl Tanıdınız?'
Thy, Gine'ye Sefer Başlatacak
İnsanlık Ölmemiş Dedirten Haber İzmir'den Geldi!
Türk Telekom 4.5G İnternet Servisi Çöktü!
Konya'da Camide Çatı Çöktü... Yaralılar Var
Başbakan Yıldırım'dan Karne Esprisi
Advocaat: Elimizde Mehmet Ekici Gibisi Yok
Adana'da Bylocktan İlk Karar: 7.5 Yıl Hapis
Lüks Araç Satışları Ötv Artışıyla Frene Bastı
Farenjit Sorunu Olanlar Sofranızdan Uzak Tutun!

bursa'da 3.3 şiddetinde deprem

BURSA'DA 3.3 ŞİDDETİNDE DEPREM

Bursa'da bu sabah 08.13'te merkez üssü Gürsu ilçesine bağlı Kazıklı köyü olan 3.3 büyüklüğünde deprem hissedildi.

Tarih : 20 Ocak 2017, 11:00
Puan Ver : Bursa'da 3.3 Şiddetinde Deprem(7/10)8


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bu sabah 08.13'te merkez üssü Gürsu ilçesine bağlı Kazıklı köyünde 3.3 büyüklüğünde deprem hissedildi. Deprem yerin 1,9 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre ise, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde depremin büyüklüğü ilk belirlemelerde 2.7 olarak ölçüldü. Depremin yerin 9.8 kilometre derinliğinde oluştuğu açıklandı.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Bursa  Da  33  Şiddetinde  Deprem    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER