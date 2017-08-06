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Bursa'da Bir Girişimci İlk Yaban Mersini Bahçesini Kurdu

BURSA'DA BİR GİRİŞİMCİ İLK YABAN MERSİNİ BAHÇESİNİ KURDU

Bursa'da Güney Marmara'da ilk yaban mersini bahçesini kuran girişimci, meyvelerin kilosunu 25 liradan satıyor.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 11:50
Puan Ver : Bursa'da Bir Girişimci İlk Yaban Mersini Bahçesini Kurdu(7/10)3

Bursa'da Güney Marmara'da ilk yaban mersini bahçesini kuran girişimci, meyvelerin kilosunu 25 liradan satıyor. Salih Arsil, 2 dönüm olan yaban mersini bahçesini diktiği yeni fidanlarla 10 dönüme çıkarttı. 6 yıl önce proje kapsamında bu fidanlarını ektiğini ifade eden Salih Arsil, "Bahçemden ilk 3 yıl hiç meyve alamadım. 3 yıldan sonra mahsul almaya başladım. Bu yetiştirdiğim meyveler tamamen organik. Benim bahçem Güney Marmara'da yetişen ilk bahçe. 2 dönüm alana 300 yaban mersini diktim. 1 ağaçtan 1 kilo meyve alıyorum. Kilosunu ise 25 liradan satıyorum" dedi.

İLK YABAN MERSİNİ BAHÇESİNİ TESİS ETTİ

Orhaneli ilçesinde yaşayan Salih Arsil, Güney Marmara bölgesinin ilk yaban mersini bahçesini tesis etti. Salih Arsil, yaban mersinlerinin kilosunu 25 liradan satıyor.

ÜRÜN ALMAK İÇİN TÜCCARLAR SIRAYA GİRİYOR

Arsil'in diktiği yaban mersini ağaçları 3 yıl sonra meyve vermeye başladı. Şimdi 6 yaşında olan ağaçlar birer kilo meyve veriyor. 2 dönüm alana 300 yaban mersini ağacı diken Arsil'den ürün almak için tüccarlar sıraya giriyor.

"KİLOSUNU 25 LİRADAN SATIYORUM"

Salih Arsil, 2 dönüm olan yaban mersini bahçesini diktiği yeni fidanlarla 10 dönüme çıkarttı. 6 yıl önce proje kapsamında bu fidanlarını ektiğini ifade eden Salih Arsil, "Bahçemden ilk 3 yıl hiç meyve alamadım. 3 yıldan sonra mahsul almaya başladım. Bu yetiştirdiğim meyveler tamamen organik. Benim bahçem Güney Marmara'da yetişen ilk bahçe. 2 dönüm alana 300 yaban mersini diktim. 1 ağaçtan 1 kilo meyve alıyorum. Kilosunu ise 25 liradan satıyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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