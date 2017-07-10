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Bursa'da Boya İmalathanesindeki Yangında

BURSA'DA BOYA İMALATHANESİNDEKİ YANGINDA "EVLERİ BOŞALTIN" UYARISI YAPILDI

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Çalı Mevkii'ndeki Aydın Boya imalathanesinde, saat 16.40'da başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer yangına yakın evlerde oturan vatandaşları uyardı.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 19:20
Puan Ver : Bursa'da Boya İmalathanesindeki Yangında "Evleri Boşaltın" Uyarısı Yapıldı(7/10)3

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Çalı Mevkii'ndeki Aydın Boya imalathanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bina içersinde çok miktarda boya ve kimyasal maddenin bulunması çalışmaları olumsuz yönde etkiliyor.

PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu boya imalathanesindeki yangının yakında bulunan konutlara sıçramasından endişe ediliyor.

"EVLERİ BOŞALTIN" UYARISI YAPILDI

Yetkililer bu konuda konutları boşaltmaları için aileleri uyardı. 11 itfaiye aracı ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen yetkililer, çevre ilçelerdeki belediyeler ve Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki araçların da alevelere müdahale ettiğini açıkladı.

Yetkililer herhangi bir can kaybı veya yaralanma olayının kendilerine iletilmediğini sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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