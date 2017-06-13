BURSA'DA BU YOLA DİKKAT!
Karayollarının yol yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki üstyapı ve yapısal onarım çalışmaları nedeniyle Asya-Avrupa istikameti kuzey yönünde 1 ve 2'nci şeritler kapatılarak, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak.
Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Çamtepe kavşağındaki çalışmalar nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılacak ve ulaşım Adana-Mersin istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştirilecek.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 86-108. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle, Ankara-İzmir istikametinde hareket eden araçlar, Çağlayan kavşağından Bursa-İstanbul-İzmir otoyolu gişelerine, buradan da İzmir istikametine yönlendirilecek.
kaynak:bursadabugün
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