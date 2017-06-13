

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki üstyapı ve yapısal onarım çalışmaları nedeniyle Asya-Avrupa istikameti kuzey yönünde 1 ve 2'nci şeritler kapatılarak, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak.







Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Çamtepe kavşağındaki çalışmalar nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılacak ve ulaşım Adana-Mersin istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştirilecek.







Bursa Çevre Otoyolu'nun 86-108. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle, Ankara-İzmir istikametinde hareket eden araçlar, Çağlayan kavşağından Bursa-İstanbul-İzmir otoyolu gişelerine, buradan da İzmir istikametine yönlendirilecek.







kaynak:bursadabugün



