1500 polisin eş zamanlı katıldığı ve 16 noktadaki operasyonda gözaltına alınan 26 uyuşturucu satıcısı adliyeye sevk edildi. Operasyon polis helikopteri tarafından an be an kayıt altına alındı



Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 26 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, polisin operasyonu ise an be an helikopter kamerasına aynsıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 kişi adliyeye sevk edildi.







Alınan bilgiye göre, Bursa genelinde 16 noktada dün akşam saatlerinde Uyuşturucuyla Mücadele, Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinın katılımıyla operasyon düzenlendi. Polis helikopteri ise operasyona havadan destek verdi.







kaynak:milliyet