BURSA'DA KİRALADIKLARI VİNÇLE PREFABRİK EVİ ÇALDILAR
Bursa'da, vinç kiralayarak prefabrik ev, otomobil ve motosiklet çaldıkları belirlenen 20 yaşındaki Hıdır A. ve Faruk Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa'da, vinç kiralayarak prefabrik ev, otomobil ve motosiklet çaldıkları belirlenen 20 yaşındaki Hıdır A. ve Faruk Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aynı yöntemle 10 yakın hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri bildirilen iki hırsızın Nilüfer İlçesi'nde bir prefabrik evi vinçle çaldıklarını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı
AYNI YÖNTEMLE 10'A YAKIN HIRSIZLIK
Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir prefabrik evi gözüne kestiren Hıdır A. ve Faruk Ç., vinç kiralayarak evin kendilerine ait olduğunu ve Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi'ne götüreceklerini söyleyerek çaldılar. Prefabrik evin sahibi M.E., evinin yerinde olmadığı görünce durumu polise bildirdi. Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunan Hıdır A. ve Faruk Ç. olduğunu belirledi. Polis ekipleri iki hırsızı Hasanağa'da çaldıktan sonra boş araziye yerleştirdikleri prefabrik evde gözaltına aldı. İki şüphelinin aynı yöntemle 10'a yakın hırsızlık olayı gerçekleştirdiği de belirlendi.
PREFABRİK EVİ BÖYLE ÇALDILAR
Hıdır A. ve Faruk Ç'nin Demirtaş Mahallesi'nden vinçle prefabrik evi çalmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Özel bir şirkete ait vincin, yerinden söktüğü prefabrik evi dorsesinde götürdüğü ve 2 şüphelinin de aracın ön koltuğunda oturduğu görüldü. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Mevlüt Erdinç'ten Erdoğan'lı Paylaşım: Reis, Başkomutan
- Beşiktaş, Yeni Golcüsünü Duyurdu
- Başakşehirli Taraftarlar, Maça Gelen Erdoğan İçin Başkomutan Pankartı Açtı
- Mircea Lucescu: Gelir Gelmez Riva'ya Kapanıp Maçları Ve Yapıyı İnceleyeceğim
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-C. Brugge Maçını İzlemeye Geldi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar