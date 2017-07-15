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Bursa'da Nefes Kesen Fuhuş Operasyonu! "Benim Torunlarım Var" Diye Yalvardılar
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Bursa'da Nefes Kesen Fuhuş Operasyonu!

BURSA'DA NEFES KESEN FUHUŞ OPERASYONU! "BENİM TORUNLARIM VAR" DİYE YALVARDILAR

Şok baskında fuhuş pazarlığı yapan 27 kişi gözaltına alınırken, polis kovalamacası sonunda yakalanan bazı şahısların "Benim torunlarım var." diyerek yalvarması dikkat çekti.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 12:40
Puan Ver : Bursa'da Nefes Kesen Fuhuş Operasyonu! "Benim Torunlarım Var" Diye Yalvardılar(10/10)6

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı. Cadde üzerinde ve ağaçlık alanlarda fuhuş pazarlığı yapan kişilerle polis arasında yaşanan kovalamaca saniye saniye kameralara yansıdı.

"BENİM TORUNLARIM VAR" DİYE YALVARDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, Merinos Parkı, Merinos Kavşağı, Yeni Yalova Yolu ve Beşyol Kavşağı'nda ve şehrin çeşitli yerlerinde araçlarla fuhuş pazarlığı ve fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi. Şok baskınla şaşkına dönen zanlılar kameraları görünce yüzlerini gizlemeye çalıştı. Bazı şahısların "benim torunlarım var" diyerek polis ekiplerine yalvarmaları dikkat çekti.

2 TRAVESTİ, 23 KADIN VE PAZARLIK YAPAN 2 ERKEK GÖZALTINDA

Operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen 2 travesti, 23 kadın ve kadınlarla pazarlık yapan 2 erkek gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılara emniyetteki işlemlerinin ardından Kabahatler Kanunu'na göre 227 lira cezai işlem uygulandı. Kadınlarla pazarlık yapan ve suçüstü yakalanan 2 erkek şahsa ise 'hayasızca hareketler'den adli işlem başlatıldı.

GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Operasyon sırasında polisten kaçmaya çalışan travesti ve kadınların gazetecilere saldırmaları ise görüntülere yansıdı. Gazetecilere saldırmak isteyen travestiler polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip polis arabalarına bindirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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