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bursa'da sınıfta dehşette ilginç bulgu

BURSA'DA SINIFTA DEHŞETTE İLGİNÇ BULGU

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Hürriyet Anadolu Lisesi'nde geçen ay, 16 yaşındaki Hasan Can ve aynı yaştaki sınıf arkadaşı Nilüfer Acar'ın tabancayla başından vurularak ölmesinin ardından yürütülen soruşturmada, polis iki öğrencinin de elinde barut izine rastladı.

Tarih : 05 Haziran 2017, 16:07
Puan Ver : Bursa'da Sınıfta Dehşette İlginç Bulgu(5/10)2


Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Hürriyet Anadolu Lisesi'nde geçen ay, 16 yaşındaki Hasan Can ve aynı yaştaki sınıf arkadaşı Nilüfer Acar'ın tabancayla başından vurularak ölmesinin ardından yürütülen soruşturmada, polis iki öğrencinin de elinde barut izine rastladı. Polis gençlerden önce birinin, daha sonra diğerinin intihar etmiş olabileceğini veya Nilüfer Acar'ın kendisini vurmak isteyen Hasan Can'ı engellemek için elini tutmuş olabileceği olasılığı üzerinde duruyor.



 



kaynak:milliyet








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