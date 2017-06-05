Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Hürriyet Anadolu Lisesi'nde geçen ay, 16 yaşındaki Hasan Can ve aynı yaştaki sınıf arkadaşı Nilüfer Acar'ın tabancayla başından vurularak ölmesinin ardından yürütülen soruşturmada, polis iki öğrencinin de elinde barut izine rastladı.



Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Hürriyet Anadolu Lisesi'nde geçen ay, 16 yaşındaki Hasan Can ve aynı yaştaki sınıf arkadaşı Nilüfer Acar'ın tabancayla başından vurularak ölmesinin ardından yürütülen soruşturmada, polis iki öğrencinin de elinde barut izine rastladı. Polis gençlerden önce birinin, daha sonra diğerinin intihar etmiş olabileceğini veya Nilüfer Acar'ın kendisini vurmak isteyen Hasan Can'ı engellemek için elini tutmuş olabileceği olasılığı üzerinde duruyor.







kaynak:milliyet