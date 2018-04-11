Bursa İnegöl'de ceviz bahçesinde poşet içinde bulunan ve tanımlanamayan böcek türünün "Bakla Zınnı" olduğu tespit edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir ceviz bahçesinde poşet içinde bulunan ve tanımlanamadığı ileri sürülen böcek türünün "bakla zınnı (epicometis hirta)" olduğu bildirildi.

TANIMLANAMAYAN BİR BÖCEK TÜRÜ KORKU YARATMIŞTI

Bursa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hacı Dursun Yıldız, yazılı açıklamasında, Kulaca Mahallesi'nde bir kişi tarafından ceviz bahçesinde, poşet içinde kendilerince tanımlanamayan bir böcek türü bulunduğu, bunun farklı yöntemlerle bölgeye ulaştırıldığı yönünde yerel ve ulusal basında 9 Nisan'da haberler çıktığını hatırlattı.

"BAKLA ZINNI" OLARAK TANIMLANDI

İnegöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik elemanlarınca ilgili olay mahalline gidilip incelemeler yapıldığını belirten Yıldız, "Sonuç olarak mevzubahis böcek türünün literatürde 'bakla zınnı' olarak tanımlanan bir zararlı olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

YILDIZ, ZARARLIYLA MÜCADELE YÖNTEMLERİNE DEĞİNDİ

"Zararlının erginleri, meyve ağaçları ve diğer kültür bitkilerinin çiçeklenme zamanında, çiçeklerin dişi ve erkek organlarını, polen tozlarını, yeni çıkan yaprakçıkları, hatta tomurcuk ve meyveleri yemek suretiyle büyük zararlara sebep olurlar. Larvaları meyve ağaçlarında önemli zarar meydana getirmez. En yoğun zararı ağaçların çiçeklenme döneminde yaptığı için döllenmeye yardımcı böceklere özellikle de bal arılarına zararlı olacağından kimyasal mücadele yöntemleri tercih edilmemektedir. Zararlıyla mücadelede kültürel önlemler tercih edilmekte olup uçan bir böcek türü olduğundan meyve bahçelerinde ağaçların altına konacak mavi leğenlerin içerisine bir miktar su doldurularak tuzaklar hazırlanmasıyla tedbir alınmaktadır."

"KONUNUN ABARTILMASINA GEREK YOK"

İnegöl'de ekilebilir tarım arazilerinin yüzde 30'luk kısmının meyve bahçeleri oluştuğunu belirten Yıldız, "Fenelojik dönem itibarıyla meyve ağaçlarının çiçeklenme dönemi olduğundan zararlının en yoğun görüldüğü dönemdir. Konunun abartılmasına gerek olmadığı gibi, İl ve İlçe Müdürlüğümüzce takibi yapılmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: haberinburada