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Bursaspor 9 hafta sonra kazandı!

BURSASPOR 9 HAFTA SONRA KAZANDI!

Spor Toto Süper Ligde Bursaspor evinde Kayserispor'u 1-0 yendi. Yeşil-beyazlılar tam 9 hafta sonra galibiyet hasretine son verdi.

Tarih : 02 Mart 2018, 23:00
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor ile Kayserispor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Paul Le Guen'in çalıştırdığı Bursaspor, Marius Sumudica'nın takımı Kayserispor'u 1-0 yenerek 9 maç sonra galip geldi.

Bursaspor'a kritik galibiyeti getiren tek gol, karşılaşmanın 76. dakikasında Bogdan Stancu'dan geldi. Pablo Batalla'nın asistiyle golle buluşan Stancu, Bursaspor'u rahatlatan gole imzayı attı.

BURSASPOR PUANINI 30'A ÇIKARDI

Bu sonucun ardından Bursaspor, puanını 30'a çıkartıp 10. sıraya yükseldi. Üst sıralara tırmanma şansını kullanamayan Kayserispor ise 38 puanla 5. sırada kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Bursaspor, Osmanlıspor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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