BURSASPOR, AATİF'İ FB'DEN RESMEN İSTEDİ
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da Başkan Ali Ay, Fenerbahçe'den Aatif'i istediklerini açıkladı.
Bursaspor, Fenerbahçeli Aatif Chahechouhe transfer etmek için girişimlere başladı. Başkan Ali Ay, Aatif için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile görüştü.
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay yaptığı açıklamada, Aatif için Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Başkan Yıldırım, konuyu teknik direktör ile görüşeceğini söyledi. Ona göre karar verilecekmiş. Bu sezon için kiralık, sezon sonu için de satış opsiyonu olabilir. Henüz ortada kesinleşmiş bir durum yok. Başkan Yıldırım, yurt dışından döndükten sonra kesin sonuç ortaya çıkar" dedi.
Başkan Ay, stoper transferi konusunda da görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Hem yerli hem yabancı arayışımız devam ediyor" diye konuştu.
kaynak:sabah
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