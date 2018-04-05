BURSASPOR BAŞKANI ACI GERÇEĞİ AÇIKLADI: PUAN SİLMELER BAŞLAYACAK
Bursaspor Başkanı Ali Ay, bugün gerçekleştirilen idman öncesinde basın mensuplarına kulübün mali durumu hakkında bilgi verdi ve gelecek sezondan itibaren puan silmeler başlayacak dedi.
Bursaspor Başkanı Ali Ay, kulübün mali durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bursaspor Başkanı Ali Ay, kulübün mali durumuna dair yaptığı açıklamada "Bursaspor'un bundan sonra 300 - 400 bin Euro'nun üstünde bir transfer yapması mümkün değil. Ciddi bir mali sıkıntı var. Herkesin farkına varması lazım" ifadesini kullandı.
"GELECEK SEZONDAN İTİBAREN PUAN SİLMELER BAŞLAYACAK"
"Bursaspor'un bundan sonra 300 - 400 bin Euro'nun üstünde bir transfer yapması mümkün değil. Ciddi bir mali sıkıntı var. Gelecek sezondan itibaren puan silmeler başlayacak artık. Bursaspor'u bu duruma kimse sokmamalı. Biz de bunun için çalışıyoruz"
Kaynak: haberinburada
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