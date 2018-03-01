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Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan Sow itirafı: Hata yaptık

BURSASPOR BAŞKANI ALİ AY'DAN SOW İTİRAFI: HATA YAPTIK

Bursaspor Başkanı Ali Ay, devre arasında transfer ettikleri Moussa Sow konusunda hata yaptıklarını söyledi.

Tarih : 01 Mart 2018, 22:40
Puan Ver : Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan Sow İtirafı: Hata Yaptık(7/10)3

Spor Toto Süper Lig'de uzun zamandır galibiyete hasret kalan ve son olarak Galatasaray'a 5-0 mağlup olan Bursaspor'da Olağan Divan Kurulu toplantısı Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Divan Başkanlık Kurulu üyeleri ve Divan Kurulu üyelerinin yanı sıra Başkan Ali Ay, İkinci Başkan Ali Ademoğlu, yönetim kurulu üyeleri Adem Sakarya, Fatih Pulat, Cem Öztürk, Hakan Hacızade, Görkem Akbaş ve üyeler katıldı.

Divanda konuşan Başkan Ali Ay, "Bana her türlü eleştiriyi yapabilirsiniz ama namusumuz ve şerefimiz ile ilgili bir şey söylenirse dişlerimi gösteririm. Biz sabırlı insanlarız, Mayıs'ta görüşeceğiz. Başkan adayları çalışmalarını yapıyorlar. Ben de kararımı vereceğim. Stadyumun altındaki dükkanlar ile ilgili bir soru gelmişti. Bundan 2 ay önce bir toplantı yaptık, biliyorsunuz burada en büyük handikap 1. güvenlik alanıydı. O alan olduğu sürece kiraya vermek mümkün değil. Son olarak valimizle konuştuk, büyük ihtimalle 1 maç denenecek. Eğer olursa aylık 200 bin Euro gibi bir rakam gözüküyor. 3-4 firma ile görüştük" dedi.

"SOW TRANSFERİNDE HATA YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Bu sezon transferde sadece Moussa Sow konusunda hata yaptıklarını ifade eden Başkan Ay, "Maalesef bazı şeyler olmuyor. Ben egosu olan bir insan değilim. Bu takım hepimizin takımı. 5-6 maçtır negatif enerji yayılıyor. Birlik olalım, birlik olduğumuzda neler yapacağımız biliniyor. Ben bireysel olarak takımımızdan memnunum ama takım olma konusunda sıkıntı yaşadık. Bu sene yaptığımız transferlerde sadece Sow konusunda hata yaptığımızı düşünüyorum. O da bu hafta olmasa da önümüzdeki hafta 11 başlayacak ve inşallah yararlı olacak." yorumunda bulundu.

LE GUEN AÇIKLAMASI...

Bazı taraftarların görevden alınmasını istediği teknik direktör Paul Le Guen'le ilgili de konuşan Ay, "Bir önceki kurulda Le Guen bizim değerlerimizden bir tanesiydi. Biz Le Guen'i gönderseydik 20 tane sorunumuz olacaktı. Kupadan elenmemizin takımımızın üzerinde negatif etkisi olduğunu düşünüyorum. İlk yarıda topladığımız puanların çoğunu Kayserispor maçının ardından kazandık. Bu yüzden fikstür de çok önemli. Oyuncularımız da söz verdi. İnşallah Kayserispor maçını kazanacağız. 25 bine yakın kombine sattık, ancak sattığımız kombine Beşiktaş maçının bir günlük hasılatı. 'İmza günlerini devam ettirelim' denildi. Ancak o gün 3 bin kişi gelmiş ve 60 adet ürün satılmış" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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